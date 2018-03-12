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"Алроса" досрочно погасила кредит на $250 млн за счет средств от продажи газовых активов

Экономика и бизнес
12 марта, 16:24 дата обновления: 12 марта, 16:36 UTC+3

Таким образом компания снизила свой долг более чем на 27%

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" досрочно погасила банковский кредит в размере $250 млн, а также часть банковского кредита на $200 млн, привлеченные у Росбанка и Райффайзенбанка в декабре 2017 года, сообщила компания. В результате долг "Алросы" снизился более чем на 27% до $1,17 млрд.

"Алроса" провела расчеты за счет средств, полученных в феврале в ходе аукциона по продаже газовых активов."В рамках реализации мероприятий по повышению эффективности использования источников ликвидности "Алроса" досрочно погасила краткосрочные банковские кредиты в размере $450 млн. В результате эффект от экономии на процентных платежах составит $9 млн и позитивно отразится на финансовых результатах "Алроса" за 2018 год", - цитирует пресс-служба слова замгендиректора "Алросы" Алексея Филипповского.

Победителем аукциона на газовые активы "Алросы" - "Геотрансгаз" и Уренгойскую газовую компанию в Ямало-Ненецком автономном округе - стал "Новатэк", предложивший максимальную цену - 30,3 млрд рублей.

"Геотрансгаз" обладает лицензией на разведку и добычу углеводородов на участке Береговой, его запасы оцениваются в 436 млн баррелей нефтяного эквивалента по состоянию на 31 декабря 2017 года. В течение прошлого года на участке было добыто 1,6 млрд кубометров газа и 185 тыс. тонн газового конденсата. Уренгойская газовая компания владеет лицензией на разведку и добычу углеводородов на Усть-Ямсовейском участке, запасы которого оцениваются в 650 млн баррелей нефтяного эквивалента.

"Алроса" купила "Геотрансгаз" и Уренгойскую газовую компанию в 2005-2007 годах для диверсификации бизнеса. По 90% обеих компаний "Алроса" продала в разгар кризиса 2009 года структурам ВТБ за $620 млн, а спустя три года выкупила их за $1 млрд.

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