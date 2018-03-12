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Путин пообещал дополнительную господдержку социальному развитию сел

Экономика и бизнес
12 марта, 18:25 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта. /ТАСС

Глава государства также обратил внимание на то, что заявки на развитие сельских территорий "всегда выше, чем бюджетные возможности

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КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал увеличение государственных ассигнований на развитие социальной сферы в селах.

"Нужно наращивать социальное развитие села, это очевидно, и мы будем это делать, исходя из возможности, но, может быть, и превышая наши возможности, имея в виду определенные периоды времени", - заявил глава государства на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей. Он пояснил, что при социальном развитии села "нужно действовать опережающими темпами".

При этом он заметил, что заявки на развитие сельских территорий "всегда выше, чем бюджетные возможности". "Мы всегда ведем диалог с коллегами в регионах, они должны вносить свой посильный вклад в развитие своих собственных территорий", - уверен Путин.

Он также обратил внимание на то, что некоторые направления развития села предусмотрены не по специальной программе социального развития села, а по другим проектам. Для примера президент привел создание фельдшерско- акушерских пунктов, передвижных станций оказания медицинской помощи.

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