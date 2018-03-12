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"Дочка" МТС купила лицензию на связь 4G на Украине

Экономика и бизнес
12 марта, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Первый запуск 4G в диапазоне 2,6 ГГц в крупнейших городах страны запланирован на конец марта - начало апреля

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Дочка" телекоммуникационного оператора МТС заплатила около 1,6 млрд руб. за лицензию на связь 4G на Украине.

МТС сообщила в понедельник, что ее компания ПрАО "ВФ Украина" приобрела на аукционе лицензию на связь 4G в полосах радиочастот 1780-1785 / 1875-1880 МГц за 742 млн украинских гривен. "Наши инвестиции в экономику Украины не ограничены покупкой лицензий. За последние три года мы сделали рекордные инвестиции в инфраструктуру связи страны и намерены поддерживать этот уровень", - говорится в сообщении.

У ПрАО "ВФ Украина" уже есть лицензия 4G в полосах радиочастот 2510-2520/2630-2640 МГц. Ее стоимость составила 631 млн украинских гривен (около 1,4 млрд руб.).

"Оператор рассчитывает полностью покрыть территорию Украины после получения лицензий в спектре 1800 Мгц в июле 2018 года, а также после соответствующих доработок оборудования", - сообщила компания.

Первый запуск 4G в диапазоне 2,6 ГГц в крупнейших городах Украины планируется к концу марта - в начале апреля 2018 года в случае, если украинская "дочка" получит соответствующую лицензию.

"Мы также стремимся развивать новые сервисы, такие как Internet of Things и технологии Smart City", - цитирует МТС слова генерального директора украинской "дочки" Ольги Устиновой.

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