Эксперт: США не следует вводить санкции в отношении проекта "Северный поток - 2"

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенным Штатам не следует применять санкции в отношении проекта "Северный поток - 2". Такое мнение выразил в понедельник на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне отставной американский дипломат Ричард Морнингстар, который в прошлом на разных этапах занимал должности спецпредставителя США по энергетическим вопросам в Евразии, постпреда при ЕС, спецсоветника хозяина Белого дома по энергетике Каспия, посла в Азербайджане.

"Хочу также подчеркнуть, что, хотя я и не являюсь, как, уверен, большинство из вас знает, большим сторонником "Северного потока - 2"<...> я не считаю, что в отношении него следует вводить санкции", - сказал он. Морнингстар в последние годы является основателем и руководителем программы Атлантического совета, посвященной энергетике. С его точки зрения, по вопросу о реализации проекта "Северный поток - 2" "действительно следует провести дебаты". "У этого вопроса две стороны", - убежден специалист.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Газопровод "Северный поток - 2" должен пересечь территориальные воды и исключительную экономическую зону Дании на участке протяженностью 139 км и пройти мимо острова Борнхольм. Разрешения на строительство должны дать и власти Германии, России, Финляндии, Швеции, через чьи воды также пройдет новый трубопровод. Международные консультации необходимо будет провести с Латвией, Литвой, Польшей и Эстонией.

Стоимость строительства "Северного потока - 2" оценивается в €9,5 млрд. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако весной прошлого года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Соглашение предполагает, что европейские компании обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, то есть по 950 млн евро.