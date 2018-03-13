Эксперт: энергоресурсы в Европе очень сложно использовать в качестве оружия

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Энергоресурсы в Европе на данном этапе практически невозможно использовать в качестве оружия, геополитическая ситуация на континенте вокруг поставок российского газа радикально изменилась за последние годы. Такое мнение выразил в понедельник на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне директор Европейского центра энергетической и сырьевой безопасности (EUCERS) Фридберт Пфлюгер.

"Рынок покупателя"

"Думаю, можно, как канцлер Германии [Ангела Меркель], сказать, что сегодня это прежде всего вопрос бизнеса, поскольку геополитические обстоятельства вокруг [этого вопроса] иные, нежели 10 лет назад. Сегодня это более не "рынок продавца", это "рынок покупателя". Решение принимает покупатель", - заявил эксперт.

"Теперь чрезвычайно сложно использовать энергоресурсы в качестве оружия. Десять лет назад - да. Сегодня - чрезвычайно сложно", - убежден Пфлюгер.

"Мой институт в Лондоне был создан в 2010 году с одной целью - содействовать обеспечению энергетической безопасности Европы, особенно когда дело касается газа. Целью моего института являлась и является выработка ответа на российско-украинский газовый кризис, (обеспечение - прим. ТАСС) энергетического союза, диверсификации, меньшей зависимости от "Газпрома". Но это было 10 лет назад", - сказал специалист.

"И мне кажется, как здесь [на семинаре] уже пару раз подчеркивалось, мы далеко ушли с тех пор. И ЕС по многим аспектам добился успеха. Сегодня у нас есть 30 терминалов для транспортировки сжиженного природного газа, у нас имеются соединительные трубопроводы, намного больше хранилищ, реверсные поставки газа, представляющие собой революцию, так как газ можно отправлять в любых направлениях, свободно торговать им, нет положения [в контрактах] о пункте назначения [таких поставок]. Это означает, что, если газ доставляется в Европу, его можно свободно продавать", - подчеркнул Пфлюгер.

"Нам следует быть немного более расслабленными, чем некоторые участники предыдущей дискуссии [на семинаре]. У нас столько вызовов!" - считает глава EUCERS. На его взгляд, таким вызовом является прежде всего КНР.

Критика в адрес США

При этом он подверг критике американскую администрацию за позицию, занятую по вопросам, связанным с поставками энергоресурсов из России в Европу. "И часть риторики, которую я слышу: "Вам, европейцам, следует знать, но вы явно не знаете, что отвечает вашим интересам". Это не тот тон, который нам в Европе нравится", - заявил эксперт.

"Мы партнеры <...> А теперь мы слышим: "Америка на первом месте, таможенные пошлины, санкции". Так с партнерами не разговаривают", - предупредил Пфлюгер.

"Нам не следует бояться [проекта] "Северный поток - 2", - добавил руководитель Европейского центра энергетической и сырьевой безопасности.

"Нам нужно немного успокоиться, мыслить рационально, понять, что с обеих сторон выдвигаются хорошие аргументы, пытаться работать с этим", - подытожил Пфлюгер.