На Шикотане построят две электростанции для ТОР "Курилы"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Две дизельные электростанции построят на Шикотане для строящегося на острове рыбокомбината на территории опережающего развития (ТОР) "Курилы". Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"На Шикотане рыбокомбинат "Островной", который вошел в состав ТОР как резидент, реализует большой проект - строит новое предприятие. Рядом строится еще один рыбокомбинат. Общая мощность потребляемой ими энергии равна порядка 30 МВт. Поэтому мы на первом этапе договорились с инвесторами, что они построят свои энергомощности", - сказал Кожемяко.

По его словам, первая дизельная электростанция мощностью 5 МВт будет введена в эксплуатацию уже в сентябре 2018 года. В следующем году будут созданы мощности для запуска второго завода.

"Мы, безусловно, резидентам ТОР компенсируем часть затрат за энергомощности. Возможно, возьмем их себе на баланс", - отметил губернатор.

По данным регионального Агентства по развитию электроэнергетики и газификации, энергосистема Шикотана в настоящее время состоит из двух дизельных электростанций, расположенных в Малокурильском и Крабозаводском. Общая мощность энергосистемы острова - 5 тысяч кВт. В год для выработки электроэнергии расходуют 5 тыс. тонн топлива. Более 50% вырабатываемой энергии потребляют предприятия рыбной отрасли, оставшийся объем - население, объекты ЖКХ, бюджетная сфера различных уровней.

Большой износ генерирующих мощностей, эксплуатируемых более 18 лет, создает высокие риски отключения потребителей, а отсутствие свободного резерва мощности не позволяет осуществлять социально-экономические программы по развитию Курил. Уже сейчас дефицит электроэнергии здесь составляет 2 - 3 тыс. кВт.

ТОР "Курилы" позволит создать в Сахалинской области промышленный центр глубокой переработки рыбы и других водных биоресурсов. Режим ТОР обеспечит регион конкурентными преимуществами для привлечения инвесторов и реализации продукции промышленных предприятий, в том числе на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.