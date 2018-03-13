Чистая прибыль группы "Тинькофф банк" по МСФО увеличилась на 73% в 2017 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Тинькофф банк" по итогам 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 73%, до 19 млрд рублей. Это следует из отчетности группы.
Прибыль за четвертый квартал в годовом выражении также показала рост на 73% и составила 6,4 млрд рублей.
За 2017 год общий объем кредитного портфеля вырос на 31%, до 157,8 млрд рублей (на конец 2016 года - 120,4 млрд рублей), объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 36,3% и достиг 140,2 млрд рублей (на конец 2016 года - 102,9 млрд рублей). Объем средств на счетах клиентов вырос на 44%, до 179,0 млрд рублей против 124,6 млрд рублей за аналогичный период годом ранее.
"В 2017 году Тинькофф Бизнес [услуги для сегмента МСБ], Tinkoff Black [лицевые расчетные счета] и Тинькофф Ипотека [ипотечный брокер] вышли на уровень безубыточности. Благодаря этим достижениям, а также значительному росту кредитного портфеля и его высокому качеству в 2017 году чистая прибыль группы достигла 19 млрд рублей, а рентабельность капитала составила 53%", - прокомментировал итоги 2017 года председатель правления "Тинькофф банка" Оливер Хьюз, слова которого приводятся в пресс-релизе группы.
Кроме того, как следует из пресс-релиза, 9 марта 2018 года совет директоров одобрил первую выплату промежуточных дивидендов за 2018 год в размере $0,31 на одну акцию/GDR (одна GDR соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно $56,6 млн (3,2 млрд рублей).
Согласно данным, размещенным на сайте ЦБ РФ, "Тинькофф банк" занимает 31-е место среди российских кредитных организаций по размеру активов.
Группа "Тинькофф банка" оставила без изменений прогноз по чистой прибыли по итогам 2018 года на уровне 24 млрд рублей, следует из пресс-релиза группы.
"С учетом сильных результатов за 2017 года Группа подтверждает прогноз на 2018 год. Этот прогноз отражает переход Группы на стандарт МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года: ожидаемый уровень чистой прибыли составит не менее 24 млрд рублей, ожидаемый прирост кредитного портфеля за вычетом резервов составит не менее 25%", - отмечается в сообщении.
В ноябре 2017 года председатель правления "Тинькофф банка" Оливер Хьюз заявлял, что группа по итогам 2018 года рассчитывает получить прибыль в размере 24 млрд рублей.