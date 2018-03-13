Чистая прибыль группы "Тинькофф банк" по МСФО увеличилась на 73% в 2017 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Тинькофф банк" по итогам 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 73%, до 19 млрд рублей. Это следует из отчетности группы.

Прибыль за четвертый квартал в годовом выражении также показала рост на 73% и составила 6,4 млрд рублей.

За 2017 год общий объем кредитного портфеля вырос на 31%, до 157,8 млрд рублей (на конец 2016 года - 120,4 млрд рублей), объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 36,3% и достиг 140,2 млрд рублей (на конец 2016 года - 102,9 млрд рублей). Объем средств на счетах клиентов вырос на 44%, до 179,0 млрд рублей против 124,6 млрд рублей за аналогичный период годом ранее.

"В 2017 году Тинькофф Бизнес [услуги для сегмента МСБ], Tinkoff Black [лицевые расчетные счета] и Тинькофф Ипотека [ипотечный брокер] вышли на уровень безубыточности. Благодаря этим достижениям, а также значительному росту кредитного портфеля и его высокому качеству в 2017 году чистая прибыль группы достигла 19 млрд рублей, а рентабельность капитала составила 53%", - прокомментировал итоги 2017 года председатель правления "Тинькофф банка" Оливер Хьюз, слова которого приводятся в пресс-релизе группы.

Кроме того, как следует из пресс-релиза, 9 марта 2018 года совет директоров одобрил первую выплату промежуточных дивидендов за 2018 год в размере $0,31 на одну акцию/GDR (одна GDR соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно $56,6 млн (3,2 млрд рублей).

Согласно данным, размещенным на сайте ЦБ РФ, "Тинькофф банк" занимает 31-е место среди российских кредитных организаций по размеру активов.

Прогноз чистой прибыли за 2018 год

Группа "Тинькофф банка" оставила без изменений прогноз по чистой прибыли по итогам 2018 года на уровне 24 млрд рублей, следует из пресс-релиза группы.

"С учетом сильных результатов за 2017 года Группа подтверждает прогноз на 2018 год. Этот прогноз отражает переход Группы на стандарт МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года: ожидаемый уровень чистой прибыли составит не менее 24 млрд рублей, ожидаемый прирост кредитного портфеля за вычетом резервов составит не менее 25%", - отмечается в сообщении.

В ноябре 2017 года председатель правления "Тинькофф банка" Оливер Хьюз заявлял, что группа по итогам 2018 года рассчитывает получить прибыль в размере 24 млрд рублей.