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В Удмуртии запустят венчурный фонд для поддержки стартапов

Экономика и бизнес
13 марта, 10:20 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 13, марта. /ТАСС

Первый зампредседателя правительства региона сообщил о наличии компаний, которые согласились стать партнерами фонда

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ИЖЕВСК, 13 марта. /ТАСС/. Венчурный фонд создадут в Удмуртии в 2018 году для поддержки региональных стартапов, сообщил во вторник журналистам первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

"Мы в 2018 году будем запускать для поддержки наших стартапов венчурный фонд, который мы создадим вместе с частным инвестором, который будет помогать находить стартапам те самые первые посевные инвестиции для того, чтобы они могли начать свое дело", - сказал Свинин на открытии регионального этапа форума по поиску перспективных инновационных проектов Open Innovations Startup Tour в Ижевске.

Свинин сообщил, что в республике уже есть компании, которые согласились стать партнерами фонда, в том числе крупные госкорпорации.

"Структура фонда будет следующая: мы хотим, чтобы на 1 рубль государственных денег приходило 2 рубля денег от частных инвесторов. Соответственно, какой объем частных денег мы сможем привлечь, такой же будет в этой пропорции объем денег государства", - пояснил он.

Open Innovations Startup Tour - совместный региональный тур институтов развития по регионам РФ, организованный при поддержке правительства России в целях развития инновационного предпринимательства в России. StartupTour включается себя конкурс технологических проектов, а также образовательную и конференционную части.

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