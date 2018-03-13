Банк России планирует разработать механизм запрета на изменение договоров о залоге

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Банк России планирует разработать механизм применения новой для банков меры надзорного реагирования - введения Банком России запретов на изменение и прекращение договоров об обеспечении. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, представляя подготовленный ЦБ консультативный доклад "О совершенствовании регулирования залогового обеспечения".

По его словам, применение данной меры позволит обеспечить сохранение банками ликвидных активов и, как следствие, их платежеспособности. Также это облегчит взыскание залогов и предотвратит их вывод из потенциальной конкурсной массы санируемого или ликвидируемого банка.

"Своевременное применение данной меры позволит решить проблему вывода залогов недобросовестными банками и существенно повысит потенциал банков оставаться устойчивыми в случае дефолта их заемщиков и контрагентов", - отметил Поздышев.

По мнению зампреда ЦБ, введение запретов на изменение и прекращение договоров об обеспечении положительно повлияет на повышение общей рыночной дисциплины банков. Вывод залогов - это умышленные действия со стороны недобросовестных собственников или менеджмента банков, подчеркнул зампред ЦБ. "Наличие возможности административного воздействия - введения запрета со стороны Банка России - может стимулировать банки избегать связанных с этим рисков", - пояснил он.

По мнению регулятора, запрет на изменение и прекращение договоров об обеспечении не должен затруднять текущую деятельность банка и препятствовать исполнению им своих обязательств перед контрагентами.

Горизонт введения данной меры в надзорный инструментарий ЦБ составляет три-пять лет, отметил Поздышев.

Как будет вводиться запрет

ЦБ в настоящее время может накладывать ограничение только на банковские операции. Залоговые операции к ним не относятся, поэтому регулятор рассматривает возможность введения правила, в соответствии с которым банки при учете залогового обеспечения в рамках формирования резервов на возможные потери должны будут в обязательном порядке получать согласование Банка России.

В дальнейшем если ЦБ будет видеть значительное ухудшение финансового положения заемщика, возникновение реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка, а также признаки, свидетельствующие о вероятности вывода залогов, ЦБ сможет вводить запрет на изменение и прекращение договора учтенного при резервировании обеспечения, сообщил Поздышев.

По его словам, ЦБ будет принимать решения о введении запрета на основе мотивированного суждения уполномоченных надзорных подразделений Банка России. "Основным фактором эффективности меры будет оперативность ее введения (максимально возможная при использовании мотивированного суждения - прим. ТАСС)", - сообщил Поздышев.

Сроки запретов и ограничений не будут отличаться от аналогичных мер по банковским операциям, отметил он.

Подходы к формированию резервов с учетом залогов

Банк России предлагает изменить правила формирования резервов на возможные потери по ссудам с учетом залогового обеспечения. Об этом также сообщил Василий Поздышев.

По его словам, сегодня банки активно пользуются предоставленной им законом возможностью формировать резервы по обеспеченным требованиям в меньших объемах. Это позволяет им снижать расходы, однако наряду с этим обеспечение нередко играет ключевую роль в создании видимости финансовой устойчивости банка, добавил Поздышев.

По мнению авторов доклада, ужесточение требований к ликвидности обеспечения, принимаемого для уменьшения расчетного резерва по обеспеченным требованиям, должно стимулировать банки к более взвешенной оценке кредитных рисков и формированию объективного резерва на возможные потери по ссудам.

"Мы предлагаем банкам рассмотреть и уточнить две категории качества обеспечения, которые существуют сейчас, и дополнить их третьей. Ее мы предлагаем сделать с максимальным дисконтом, 0,8%. Предполагается поместить туда наименее ликвидные залоги", - сказал Поздышев. Он также отметил, что, возможно, также будут рассмотрены новые виды обеспечения.

Изменения в категориях качества

ЦБ планирует в основном сохранить перечень обеспечения I категории качества. В отношении собственных долговых ценных бумаг банка-кредитора регулятор предлагает ввести дополнительное условие об их включении в котировальные списки первого (высшего) уровня. Также, по мнению авторов доклада, необходимо исключить из I категории собственные векселя банка-кредитора, реализованные с существенным дисконтом. Предполагается отнести их к новой III категории.

ЦБ считает целесообразным сохранить залог вещей во II категории качества, установив, что соответствующий предмет залога может быть реализован в срок, не превышающий 180 календарных дней со дня возникновения оснований для обращения на него взыскания.

В III категорию качества обеспечения предлагается перенести виды обеспечения II категории, срок реализации которых не превышает 270 календарных дней.

Изменение договоров о залоге

Банк России предлагает раскрывать информацию о применении к банкам запрета на изменение и прекращение договоров об обеспечении, которое учитывается при формировании резервов, сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

По его словам, своевременное применение данной меры позволит решить проблему вывода залогов недобросовестными банками и существенно повысит потенциал банков оставаться устойчивыми в случае дефолта их заемщиков и контрагентов.

"Мы предлагаем обсудить возможность дополнения законодательства нормами об обязательной публикации информации о вводимых мерах. На данном этапе предполагается, что новое правило может коснуться наиболее серьезных мер, существенно ограничивающих операционную деятельность банков, - запретов, на втором этапе это также коснется ограничений", - отметил он.

Сведения о надзорных мерах, применяемых к банкам, как правило, не подлежат раскрытию и относятся к информации ограниченного доступа до отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций. Это направлено на сохранение стабильности банковской системы, однако с другой стороны, это создает возможность для злоупотреблений банками, отметил Поздышев.

Невзирая на предписания банки продолжают совершать операции - при этом не обеспечивается баланс доступности информации о деятельности банка для своевременного принятия решений клиентами и контрагентами, пояснил он.

Как ЦБ будет информировать о введении запрета

Размещение информации о введенной в отношении банка мере может быть в форме пресс-релиза, как это делается сейчас при публикации информации об отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций, сообщил зампред ЦБ.

Наряду с этим ЦБ рассматривает возможность дополнительного адресного информирования профессиональных участников финансового рынка. Также не исключаются и другие варианты информирования.

Нарушение запрета на изменение договоров о залоге

Банк России также предлагает разработать механизм запретов на изменение и прекращение договоров об обеспечении, которое учитывается при формировании резервов, а также ввести уголовную ответственность за нарушение данных запретов.

ЦБ предлагает публиковать информацию о введении таких запретов для предотвращения операций и сделок в обход введенных ЦБ мер. Однако этого недостаточно для минимизации правовых рисков, указал Поздышев. Последствия совершения операций (сделок) в период действия запрета законодательством в настоящий момент прямо не установлены, поэтому ЦБ предлагает ввести ответственность за нарушение указанных запретов.

"В первую очередь необходимо определить вид ответственности за указанное нарушение. Представляется, что наиболее эффективной мерой должна являться уголовная ответственность", - отметил зампред ЦБ.

По замыслу регулятора, уголовная ответственность за данные нарушения будет выполнять не столько карательную, сколько превентивную функцию. Возможность привлечения к уголовной ответственности будет сдерживать собственников, менеджмент и сотрудников банков от противоправных действий. "Таким образом, максимально устраняются предпосылки нарушения запрета", - пояснил Поздышев.

Механика применения санкции

Уголовное наказание будет применяться, только если присутствует критерий причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, извлечения дохода в крупном размере, а также нарушения запрета в крупном размере, указал Поздышев. Такая конструкция позволит, по его словам, максимально защитить вкладчиков и контрагентов банка.

В качестве наказания за совершение запрещенной сделки суд сможет избрать наложение на виновное лицо установленного наказания, в том числе штрафа, принудительных работ или лишения свободы.