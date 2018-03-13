"Почта России" планирует внедрить программу борьбы с воровством на предприятии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Почта России" планирует внедрить программу борьбы с воровством на своих предприятиях. Соответствующая программа уже принята, сообщил гендиректор почтового оператора Николай Подгузов на пресс-конференции в ТАСС.

"Программа <...> борьбы с воровством на предприятии принята. Мы ее внедрим и добьемся результатов", - подчеркнул Подгузов.

По словам генерального директора, программа позволит "существенно минимизировать такого рода инциденты" уже в 2018 году.

"Я считаю наша первоочередная задача - каждое такого рода преступление не оставлять безнаказанным", - добавил Подгузов.