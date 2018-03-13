Роснефть построит в Ингушетии три газовые автозаправочные станции в 2018 году

МАГАС, 13 марта. /ТАСС/. Роснефть в 2018 году построит в Ингушетии три газовые заправочные станции, сообщил ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Появятся как минимум три газовые автозаправки. У нас нехватка именно газовых заправок, и для жителей [их появление] это экономия в том числе. Эти заправки будут с ремонтной базой для переоборудования автомобилей для работы на газе вместо бензина", - отметил собеседник агентства.

По его словам, заправочные станции включат в себя также автомойки. Построят АЗС в ряде муниципальных образований, в том числе в столице республики Магасе.

В июне 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин и глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о развитии инвестиционной деятельности на территории республики, реализации высокоэффективных и инновационных проектов, применении энергоэффективных и природоохранных технологий, а также об обеспечении потребителей региона качественными нефтепродуктами.