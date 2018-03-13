Медведев: прекращение контрактов с "Нафтогазом" в суде - нормальный правовой путь

ГОРКИ, 13 марта. /ТАСС/. Прекращение контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом" в суде является нормальным правовым путем, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Все договоры имеют свойство, как говорят юристы, изменяться, возникать, в конечном счете они заканчивают свое действие или расторгаются в установленном порядке. В данном случае это судебный порядок. Это нормальный правовой путь прекращения договорных отношений", - сказал Медведев.

"Газпром" и "Нафтогаз " не должны закрывать никакие варианты дальнейшего взаимодействия, заявил премьер. "Естественно, никаких вариантов закрывать не надо. Это просто вопрос выгодности, эффективности контракта", - сказал он.

Должностные лица Европейского союза и США не должны пытаться оказывать влияние на двусторонние отношения "Газпрома" и "Нафтогаза", подчеркнул премьер, поскольку разбирательства касаются только двух спорящих сторон.

"Но что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это имеет совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из Европейского союза и даже, что совсем парадоксально, из Госдепартамента США, - отметил премьер-министр. - Ни ЕС, ни тем более какие-то иные министерства иностранных дел к двусторонним отношениям между "Газпромом" и его украинским контрагентам отношения не имеют, и эти отношения нужно урегулировать в существующем правовом поле. Не исключая, естественно, все процедуры: и процедуры обжалования, и процедуры расторжения договора в существующих параметрах".

Глава правительства также отметил, что рост спроса на российский газ делает актуальным проект по оптимизации его поставок на европейский рынок. "Действительно, когда динамика потребления Российского газа показывает, что это весьма востребованный продукт на европейском рынке, причем объемы его потребления растут, это делает весьма актуальной задачу оптимизации поставок этого газа на европейский рынок", - сказал глава правительства.

Газовый спор

В 2009 году Россия и Украина ("Газпром" и "Нафтогаз") подписали два газовых контракта: один касается поставок российского газа для нужд Украины, второй - транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года.

Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж принял в декабре 2017 года. Так, суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах - $2 млрд ("Газпром" требовал взыскать $3,4 млрд). Арбитраж также признал обязательность условия "бери или плати", однако снизил обязательный годовой объем закупок у "Газпрома" с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м газа (минимально - 4 млрд куб. ) до истечения срока контракта в конце 2019 года.

Украина также требовала ретроактивного изменения цены и взыскания переплаты за газ. Большую часть претензий "Нафтогаза" суд отклонил, снижена была лишь цена на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м). Хотя "Нафтогаз" рассчитывал на ретроактивное изменение цены, начиная с мая 2011 года.

В транзитном же контракте "Нафтогаз" и "Газпром" договорились, что российский холдинг должен прокачивать через Украину 110 млрд куб. м газа ежегодно (при этом ежегодный объем уточняется в дополнительных соглашениях к контракту в зависимости от обязательств "Газпрома" перед европейскими потребителями).

"Нафтогаз" требовал от "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение, согласно которому "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд (с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд). При этом "Газпром" сообщил, что арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" увеличить тариф на транзит газа и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.

"Газпром" не согласился с решением арбитража и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. Как заявлял ранее Миллер, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, решение суда существенно нарушило баланс интересов сторон по этим соглашениям, подчеркивал он.

"Газпром" вернул предоплату "Нафтогаза" за мартовские (2018 год) поставки и направил украинской компании уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.