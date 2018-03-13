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Дворкович заявил, что дефицит молока в России составляет 25%

Экономика и бизнес
13 марта, 16:22 UTC+3 НЕВИННОМЫССК НЕВИННОМЫССК 13, марта. /ТАСС

По словам заместителя председателя правительства, нехватка собственного производства молока сейчас компенсируется поставками из Белоруссии

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НЕВИННОМЫССК, 13 марта. /ТАСС/. Российским производителям необходимо доводить производство молока до 40 млн т в год, чтобы обеспечить собственные потребности страны. Дефицит молока в России составляет 25%, сообщил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на региональной аграрной конференции в ходе поездки в Ставропольский край.

"У нас дефицит молока в стране. Примерно 25% нам не хватает от объема потребления. Мы производим сегодня примерно 31 млн т, нам нужно 40 [млн т] как минимум, чтобы обеспечить собственное потребление", - сказал Дворкович.

По его словам, нехватка собственного производства молока сейчас компенсируется поставками из Белоруссии. "Но мы хотели бы сами достичь необходимых объемов. Рассчитываю, что Ставропольский край будет играть здесь одну из ведущих ролей. Хотя, конечно, большие объемы будут производиться в Нечерноземье, где зерна, естественно, не так много", - пояснил вице-премьер.

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