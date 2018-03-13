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Таджистан не подтвердил полеты "Уральских авиалиний" из нескольких регионов РФ

Экономика и бизнес
13 марта, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта /ТАСС

Минтранс РФ пригрозил Душанбе зеркальными мерами

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МОСКВА, 13 марта, /ТАСС/. Таджикистан не подтвердил российской авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсы из нескольких регионов РФ. Также компания приостановила рейсы из Перми в Душанбе, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Ведомство предложило провести переговоры по авиасообщению с Таджикистаном 22 или 23 марта. Если полеты останутся неподтвержденными, Минтранс РФ "оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика", говорится в сообщении.

"В нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение полетов указанного перевозчика по маршруту Пермь - Душанбе. Начиная с 12 марта 2018 года это привело к остановке полетов авиакомпании", - заявил Минтранс.

Российские авиавласти "просят до переговоров выдать необходимые разрешения на выполнение полетов авиакомпании "Уральских авиалиний".

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