Таджистан не подтвердил полеты "Уральских авиалиний" из нескольких регионов РФ

МОСКВА, 13 марта, /ТАСС/. Таджикистан не подтвердил российской авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсы из нескольких регионов РФ. Также компания приостановила рейсы из Перми в Душанбе, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Ведомство предложило провести переговоры по авиасообщению с Таджикистаном 22 или 23 марта. Если полеты останутся неподтвержденными, Минтранс РФ "оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика", говорится в сообщении.

"В нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение полетов указанного перевозчика по маршруту Пермь - Душанбе. Начиная с 12 марта 2018 года это привело к остановке полетов авиакомпании", - заявил Минтранс.

Российские авиавласти "просят до переговоров выдать необходимые разрешения на выполнение полетов авиакомпании "Уральских авиалиний".