На Ялтинском форуме обсудят развитие цифровой экономики и противодействие ложным новостям

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Участники IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет в Крыму 19-21 апреля 2018 года, планируют обсудить вопросы противодействия распространению ложным новостей, развитие роботехники и искусственного интеллекта, а также развитие цифровой экономики и криптовалют. Об этом сообщил во вторник на заключительном заседании программного комитета IV ЯМЭФ сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета форума Андрей Назаров, отметив, что мероприятие могут посетить более 3 тыс. человек.

"В первый день пройдет около 30 тематических сессий, и, помимо уже ставших традиционными [защита бизнеса, строительство, развитие межрегионального и международного сотрудничества, туризм], будут новые секции, посвященные развитию цифровой экономики, криптовалют, свободных экономических зон. Даже такие новые темы получили свое подтверждения и вошли в программу, как, например, противодействие распространению лживых новостей [фейк-ньюс]. Кроме того, в деловую программу форума войдут вопросы развития робототехники, искусственного интеллекта, будет обсуждаться текущее состояние и перспективы устойчивого развития мировой экономической системы и международное сотрудничество с Россией", - сказал он в ходе заседания.

Назаров уточнил, что всего в ходе форума планируется провести более 40 деловых мероприятий, что на десять сессий больше, чем в прошлом году. 20 апреля на площадке форума пройдут два больших пленарных заседания, посвященные будущему мира и будущему России. Также во второй день планируется провести еще ряд деловых мероприятий, включая заседание Общественного совета при Росреестре и выездное заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при Генпрокуратуре РФ.

Он добавил, что 21 апреля в рамках форума пройдут Дни открытых дверей для инвесторов. Помимо этого, именно на площадке ЯМЭФ стартует I Ялтинская конференция, посвященная вопросам экономического восстановления послевоенной Сирии, которая пройдет в Ливадийском дворце.

"Сквозным образом проходят международные темы, связанные с сотрудничеством с Россией. Здесь есть и евразийская интеграция Крыма, и Россия - Европа, и заседание Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, заседание Международного клуба друзей Крыма, и сессия, посвященная содействию в восстановлении Сирии", - отметил вице-премьер правительства республики, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

Участники форума

По словам Назарова, ожидается, что в форуме примут участие более 3 тыс. человек. При этом не менее 500 иностранных участников, включая экспертов и политиков, будут из более 60 стран мира. Делегациям из Австрии и Германии, а также Москвы в этом году присвоили статус почетных.

"Наш форум для иностранных участников очень отличается от всех остальных российских форумов в такую прогрессивную, позитивную сторону. Во-первых, это форум о будущем: о будущем России и о будущем мира. Это очень привлекает иностранных участников", - сказал Мурадов.

Молодежные встречи

Назаров также добавил, что 17-18 апреля пройдут Молодежные встречи Ялтинского форума. В них ожидается участие около 500 человек, включая молодых парламентариев из 30 стран мира, представителей молодежных организаций и студентов. В рамках данных мероприятий будут обсуждаться такие темы, как современные системы образования, культура, информация, развитие высокотехнологичных отраслей и киберспорта.

"Это будет некое осмысление нашей большой программы, которая называется "Будущее мира. Будущее России". Мы хотели бы, чтобы такая большая тема была оценена сначала глазами молодежи", - пояснил он.

О форуме

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проходит в Крыму с 2015 года. Предыдущий Ялтинский форум, который проходил 19-21 апреля 2017 года, посетили более 2,2 тыс. участников из 46 стран. В рамках форума удалось подписать соглашения на общую сумму более 100 млрд рублей.