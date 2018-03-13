Реконструкция газораспределительной станции для ОЭЗ началась в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 13 марта. /ТАСС/. Реконструкция газораспределительной станции Ульяновской области, которая началась в рамках соглашения "Газпрома" с руководством области, позволит обеспечить теплом всех резидентов Портовой особой экономической зоны. Об этом во вторник сообщил журналистам на церемонии сварки первого стыка газораспределительной станции генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.

На данный момент предприятия индустриальных парков обеспечивает топливом другая газораспределительная станция. Ее мощность составляет порядка 30 тыс. кубометров в час, что недостаточно для обеспечения Портовой особой экономической зоны.

"Для нас это дает возможность развивать две основные площадки на левом берегу - это Портовая особая экономическая зона и промышленная зона "Заволжье", потому что для нас всегда был важен вопрос обеспечения газом достаточно острым. Сейчас мы полностью обеспечим все возможности существующих резидентов благодаря этой реконструкции, обеспечим потенциальных резидентов, с которыми сейчас проводятся переговоры, и остается еще запас для будущего развития", - сказал он.

Васин уточнил, что сейчас около 30 компаний ожидают дополнительных объемов газа. "Они уже получили газ, но для дальнейшего развития им нужно больше мощностей. И плюс еще есть порядка пяти компаний, которые сейчас на выходе и которым тоже нужен будет газ", - подчеркнул он.

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин на церемонии отметил, что пуск объекта позволит увеличить производительность газораспределения в четыре раза - с 30 тыс. до 125 тыс. кубометров в час. "Объем газа новой газораспределительной станции - 125 тыс. куб. метров в час, из них 25 тыс. куб. метров предназначено населению и 100 тыс. куб метров пойдет на особую экономическую зону. <…> Это дополнительные объемы газа, которые будут поданы на предприятия", - уточнил он журналистам.

Реконструкция предполагает замену устаревшей станции на современную - блочную, автоматизированную. Кроме станции, будут построены подводящий газопровод-отвод к ней, подъездная дорога с площадкой для стоянки, а также проведено благоустройство прилегающей территории.