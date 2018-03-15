Зачем нужен блокчейн покупателю в супермаркете

Блокчейн-технологии — это пока еще малопонятная сфера для обычного потребителя, хотя такие разработки помогут ему чувствовать себя более защищенным при покупке продуктов в супермаркете. ТАСС рассказывает о том, какие сервисы внедряются в этой сфере и как это работает.

Блокчейн, говоря простым языком, — это база данных с ключевой характеристикой. Информацию, которая внесена в эту систему, нельзя подделать или незаметно изменить "задним числом".

Многие проекты на блокчейне, которые сейчас разрабатываются и тестируются, относятся к системам контроля производства продукции. Например, ретейлер Walmart экспериментировал с блокчейн-технологиями в Китае — наблюдал за перемещением свинины от фермерских хозяйств до своих супермаркетов. Каждую упаковку с мясом сопровождала информация о дате производства, месте обработки, дате отгрузки, температуре хранения, условиях доставки. Также сервис на блокчейне по отслеживанию доставки морепродуктов тестировался в Великобритании.

Развернуть Эксперты говорят, что в крупных российских городах потребители часто хотят знать максимум информации о товарах: нет ли в сыре пальмового масла, когда произвели продукт и при какой температуре его хранили © Сергей Мальгавко/ТАСС Эксперты говорят, что в крупных российских городах потребители часто хотят знать максимум информации о товарах: нет ли в сыре пальмового масла, когда произвели продукт и при какой температуре его хранили © Сергей Мальгавко/ТАСС

"Сейчас есть проблема подделки маркировок, и она обостряется с ростом спроса на экологически чистые продукты. Блокчейн сможет в определенной степени гарантировать безопасность продуктов", — объясняет Александр Азаров, старший вице-президент по инженерным технологиям в WaveAccess.

Такие системы контроля появляются и в России.

Как выпускать молоко по блокчейну

В конце 2017 года Роспатент выдал первый патент на разработку на блокчейне. Сейчас рассматривает еще более 20 заявок на изобретения, основанные на этой технологии.

"Это разработки в финансовой и страховой сферах, логистике, выявлении контрафакта, шифровании данных, инвестиционных прогнозах и облачного хранения данных", — перечисляет Григорий Ивлиев, глава Роспатента.

Разработка, получившая патент, — это система отслеживания и контроля продукции на всех этапах от производства до реализации. Запатентовал ее Игорь Дю, руководитель молочного комбината "Галактика" в Гатчине. С осени прошлого года часть молока, выпускаемого на заводе, уже маркируется с использованием блокчейн-технологий. На пакете молока размещается код, и покупатель, используя специальное приложение, может получить всю информацию — от даты производства до фамилии ветеринарного врача, проверявшего качество молока.

Развернуть Завод "Галактика" в Гатчине ведет в блокчейне историю производства молока © Юрий Белинский/ТАСС Завод "Галактика" в Гатчине ведет в блокчейне историю производства молока © Юрий Белинский/ТАСС

В чем преимущество блокчейна

"Система наблюдения за историей товаров реализована неоднократно и без применения блокчейна. Например, отслеживание алкогольной продукции через ЕГАИС или маркировка товаров легкой промышленности, которая запущена в Евразийском экономическом союзе в 2016 году, — говорит Алексей Смирнов, директор по интеграционным решениям IT-компании "Крок". — Но блокчейн помогает создать новую технологическую основу для этих процессов".

Эксперт рассказывает, как технически работает эта система, на примере мясных полуфабрикатов: "Отслеживание истории продукта может начинаться еще на этапе сырья. На каждого бычка, которого растят для производства мяса, вешается бирка с чипом — она становится, по сути, паспортом. К этому паспорту в блокчейне привязывается информация: чем болело животное, какие прививки делались, какой был откорм. Когда наступает час сделать из бычка мясо, информация о животном, хранимая в блокчейне, становится доступна на бойне. Далее привязывается новая информация по мере его движения по мясокомбинату: о том, кем и когда была проведена разделка, были ли какие-то особенные условия разделки, например халяль или кошер, прикрепляются необходимые сертификаты. После того как котлеты были изготовлены, каждая пачка маркируется, информация о ней заносится в блокчейн и привязывается к цепочке "бычок — туша — куски — фарш — полуфабрикат".

Будущее блокчейна в ретейле

Эксперты расходятся во мнениях о будущем блокчейн-проектов в контроле за процессом производства. Одни относятся скептически.

"Системы по контролю продовольствия — это хайп и несколько "пилотов", — говорит менеджер компании "Актив" Владимир Салыкин. — Трудно представить, что обычный покупатель в магазине будет проверять качество каждого продукта. Сейчас можно проверить валидность акцизных марок на алкогольной продукции с помощью смартфона. Пользуются этим при покупке единицы, да и то больше из любопытства. Это отлично понимает ретейл. Если автоматизированные системы контроля и получат распространение, то скорее под нажимом различных регуляторов, а не по инициативе производителей. И вряд ли они будут построены на блокчейне. Скорее всего, они будут использовать технологии электронно-цифровой подписи".

Другие считают, что использование блокчейна — это конкурентное преимущество.

Развернуть Покупательница в супермаркете рассматривает информацию на упаковке © Антон Новодережкин/ТАСС Покупательница в супермаркете рассматривает информацию на упаковке © Антон Новодережкин/ТАСС

"Торговые сети будут покупать именно его продукцию, потому что она гарантированно будет выдерживать сроки годности на полке. Для торговых сетей это снижение "списаний" товаров", — говорит Андрей Лысков.

"Если стремление людей обладать максимумом информации о том, что они покупают, будет расти и дальше, как сейчас происходит в Европе, США и крупных российских городах, то для ретейлеров и производителей иметь такую систему станет если не обязательным, то крайне желательным. Этому может способствовать и государственное регулирование, которое по некоторым категориям товаров может законодательно потребовать маркировки и прослеживания продукции", — добавляет Алексей Смирнов.

Эксперты называют разные сроки внедрения блокчейна в российской экономике. Так, по мнению главы Сбербанка Германа Грефа "гигантский сдвиг" в экономике после начала широкого применения блокчейна в бизнесе и управлении государством произойдет через 7-10 лет. Впрочем, многие проекты, которые в настоящее время работают в тестовом режиме, будут внедряться и значительно раньше этого срока.

Анастасия Степанова