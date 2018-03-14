Медведев обсудит с "Единой Россией" реализацию программы партии в сфере экономики

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России". Как сообщила пресс-служба правительства, участники заседания обсудят итоги реализации пунктов программы партии и задачи по ее выполнению в 2018 году.

В мероприятии примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, главы других министерств и ведомств, депутаты Государственной думы, представители профильных объединений, экспертного и научного сообществ.

Как сообщала ранее пресс-служба партии, на заседании комиссии, в частности, предполагается озвучить предварительные итоги реализации программного раздела "Экономика роста и благосостояния", обсудить, по каким направлениям сейчас идет работа и что предстоит сделать с учетом послания президента Федеральному собранию.

В экономическом разделе программы "Единой России" обозначены два основных показателя - качество жизни людей и конкурентоспособность страны. "На комиссии мы обсудим, как в рамках бюджетной, налоговой, промышленной политики решаются эти задачи. Предполагаем, что по итогам обсуждения председатель партии Дмитрий Медведев даст поручения правительству по проработке тех или иных предложений, которые могут быть в дальнейшем оформлены в виде новых законопроектов", - отметил член президиума генсовета партии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В работе комиссии, помимо Макарова, примут участие секретарь генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию Денис Кравченко.

Комиссия по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" на регулярной основе проводит обсуждение разделов этого документа и актуализацию программных решений. Заседания проходят под председательством Дмитрия Медведева. Предыдущее заседание комиссии состоялось 22 декабря 2017 года в рамках XVII съезда партии.