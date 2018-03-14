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Банк "Восточный" откроет бизнес-инкубаторы на Камчатке и Сахалине

Экономика и бизнес
14 марта, 8:36 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 14, марта. /ТАСС

Заместитель председателя правления банка сообщила, что открытие планируют в 2018 году

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ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Банк "Восточный" намерен открыть еще несколько бизнес-инкубаторов на Дальнем Востоке, в частности, в Камчатском крае и Сахалинской области. Об этом сообщила заместитель председателя правления банка Елена Калинина.

"Год прошлый был для нас достаточно активный в части оказания инвестиций для малого и среднего бизнеса. Мы открыли бизнес-инкубатор в Еврейской АО, планируем открыть похожие бизнес-инкубаторы на Дальнем Востоке - на Камчатке, на Сахалине", - сказала Калинина на церемонии открытия первого в дальневосточном регионе государственно-частного МФЦ в Хабаровске в среду.

Она добавила, что открытие бизнес-инкубаторов становится актуальным, так как их работа в ЕАО показала наличие в регионе успешных проектов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе банка, новые бизнес-инкубаторы планируют открыть в 2018 году. В Еврейской АО бизнес-инкубатор оказал поддержку четырем проектам предпринимателей, инвестиции составили около 8 млн рублей. В начале года банк "Восточный" увеличил его уставной капитал с 10 млн рублей до 17,5 млн рублей.

Восточный банк (ПАО КБ "Восточный") образовали в 1991 году в Амурской области, он является одним из крупнейших частных розничных банков России.

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Темы
Камчатский край Хабаровский край Амурская область Сахалинская область Развитие Дальнего Востока Еврейская автономная область
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