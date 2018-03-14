Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию международного терминала аэропорта Хабаровска

ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Региональный филиал Главгосэкспертизы России признал проект реконструкции международного терминала аэропорта Хабаровска соответствующим требованиям технических и других регламентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в среду.

"Проектной документацией, получившей положительное заключение Хабаровского филиала Главгосэкспертизы России, предусматривается реконструкция международного терминала аэропорта Хабаровск (Новый) с целью увеличения его пропускной способности до 350 пассажиров в час, создания комфортных условий для пассажиров и служб терминала, а также в связи с необходимостью увязки архитектурных решений с новым проектируемым аэровокзальным комплексом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к зданию международного терминала, сооруженному в 1991 году по совместному с японскими специалистами проекту, сделают пристройку со стороны привокзальной площади. Также выполнят перепланировку существующей части терминала, демонтируют крыльцо, ограждающие конструкции, перегородки на первом и втором этажах, лестничные марши, навесные ограждающие панели по всему периметру здания. В результате реконструкции общая площадь терминала увеличится до более чем 8,8 тыс. кв. м. После завершения основных работ благоустроят прилегающую территорию.

На время проведения реконструкции пассажиров международных рейсов будут обслуживать по временной схеме.

Весной 2017 года Главгосэкспертиза одобрила проект строительства нового аэровокзального комплекса внутренних линий Хабаровска-Нового.

Аэропорт

Международный аэропорт Хабаровск-Новый - крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживает около 2 млн пассажиров.

Программа развития аэропорта включает реконструкцию аэродромного комплекса и инвестиционные проекты АО "Хабаровский аэропорт" (главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый), куда входят развитие аэропортовой инфраструктуры, в том числе строительство нового пассажирского терминала внутренних линий пропускной способностью 3 млн человек в год.