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СК: около 80% долгов по зарплате в Хабаровском крае приходится на бывший "Дальспецстрой"

Экономика и бизнес
14 марта, 12:50 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 14, марта. /ТАСС

Предприятие задолжало своим работникам свыше 200 млн рублей

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ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Главное военно-строительное управление №6 (бывший "Дальспецстрой") задолжало своим сотрудникам более 203,5 млн рублей, что составляет 80% от общей суммы долгов по зарплате в Хабаровском крае. Об этом в среду сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) по региону.

"Общая сумма задолженности по заработной плате в Хабаровском крае на 1 марта 2018 года составляет 254,412 млн рублей, из них 203,53 млн рублей или 80% от общей задолженности по краю приходится на Главное военно-строительное управление №6 (ГВСУ №6, бывший "Дальспецстрой")", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что с начала 2018 года в производстве краевого СК находилось 75 уголовных дел о невыплате заработной платы, по 23 делам расследование завершилось. В результате 1,91 тыс. работников получили положенные им 125 млн рублей. 

ТАСС пока не располагает комментарием ГВСУ №6.

"Дальспецстрой" при Спецстрое России переименовали в ФГУП "Главное военно-строительное управление №6" приказом директора департамента имущественных отношений Министерства обороны России. Находится в подчинении Минобороны России. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которых являлось неритмичное финансирование по некоторым объектам строительства. На "ГВСУ №6" введена процедура внешнего управления.

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