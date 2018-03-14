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На Украине упраздняют бумажные гривны и монеты малого номинала

Экономика и бизнес
14 марта, 13:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, марта. /ТАСС

По данным НБУ, замене на металлические монеты подлежат бумажные гривны номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен

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КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) приступает к замене бумажных гривен малого номинала на их аналоги из металла, а также прекращает выпуск мелких монет. Об этом в среду сообщила пресс-служба регулятора.

В ведомстве заявили, что замене на металлические подлежат бумажные гривны номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. "Вводиться в оборот новые монеты будут поэтапно: первый этап - с 27 апреля будут введены в оборот монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны, второй этап пройдет позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в оборот в 2019-2020 годах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что бумажные гривны указанных номиналов будут действительны неограниченно долго, однако их выпуск НБУ прекратит, и они постепенно будут выводиться с рынка.

"Замена банкнот на монеты даст возможность достичь оптимального соотношения между качеством и количеством банкнот и монет в обороте, что будет соответствовать современным потребностям государства и экономики, а также мировому опыту", - пояснил решение НБУ и. о. председателя регулятора Яков Смолий. Он отметил, что срок службы монет значительно больше, чем их бумажных аналогов. Украина, по его словам, сэкономит около 1 млрд гривен (около $37 млн) от сокращения расходов на выпуск бумажных гривен.

В НБУ также отметили, что в рамках политики оптимизации наличного оборота с 1 июля на Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов. В этой связи регулятор прекратит выпуск монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

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