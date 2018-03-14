Власти: кластерное развитие промышленности может стать стратегическим будущим Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Стратегическим направлением развития промышленности Ставрополья на ближайшие годы станет расширение и создание новых кластеров, в работе с которыми в регионе уже накоплен немалый опыт. Такое мнение высказал в среду ТАСС министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.

"Ставропольский край имеет богатый опыт по формированию и развитию промышленных кластеров. В нынешнем году расширены границы Национального аэрозольного кластера на базе АО "Арнест" благодаря включению предприятий Тульской области. А на базе компаний многоотраслевого промышленного холдинга "Концерн Энергомера" начато формирование Национального кластера электронных приборов, материалов и компонентов", — рассказал Хоценко.

По его словам, кластерный опыт способствует успешному импортозамещению. Например, одним из новых участников Национального аэрозольного кластера стало предприятие ООО "Арнест МеталлПак", с инвестпроектом по производству жестяных баллончиков для аэрозольной продукции, ранее во многом зависевшего от зарубежных поставок. Костяк Национального кластера электронных приборов составляют предприятия Ставрополья и Белгородской области, включая АО "Энергомера", АО "Монокристалл".

"Это укрепит позиции нашего региона на российском и мировом рынках по производству сапфировых компонентов для электроники и материалов для солнечной энергетики", — рассказал он.

Новые кластеры

Министр считает, что существующие в крае производственные мощности и компетенции позволяют говорить о перспективах создания и других кластеров. В частности, полимерного кластера, базовым предприятием для которого станет ООО "Ставролен" — один из крупнейших в России производителей полипропилена и полиэтилена. "Это создает предпосылки для формирования производственных цепочек предприятий, перерабатывающих исходное сырье в полимерную продукцию различного назначения", — говорит Хоценко.

Также крупный производитель фармацевтической продукции ООО НПО "Эском" в Ставрополе разработал планы по локализации производства упаковки совместно с компаниями-партнерами. Учитывая сложившуюся в регионе цепочку поставщиков предприятия, обеспечивающих стеклянную тару и резиновые крышки для лекарств, есть предпосылки для формирования фармацевтического кластера.

Потенциалом для формирования кластера обладает также подотрасль сельскохозяйственного машиностроения, представленная в крае рядом производителей прицепной сельхозтехники, в том числе по собственным технологиям. "Сельхозпроизводители Ставропольского края в настоящее время выпускают до 35% всех плугов, произведенных в РФ", — сказал он.

"Объединение промышленных предприятий в кластер на основе географической и функциональной близости создает новые цепочки производства добавленной стоимости, расширяет доступ к инновациям и технологиям, снижает транзакционные издержки и дает рост высокопроизводительных рабочих мест", — считает Хоценко.