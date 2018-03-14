Шохин: санкции Великобритании против отдельных бизнесменов и компаний не катастрофичны

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. В случае принятия Великобританией решения о заморозке счетов и активов российских олигархов в связи с делом Скрипаля потери могут понести отдельные бизнесмены и компании, но главное, чтобы такое решение не сопровождалось системными мерами, в том числе отключением России от СВИФТ. Об этом заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Что касается последствий, то это будет самый большой акт, как говорится, экономической войны (заморозка счетов и активов российских бизнесменов - прим. ТАСС). - Но, безусловно, когда речь идет о даже самых жестких персональных санкциях, типа заморозки счетов, активов и так далее, то главное, чтобы не дошло от отключения от СВИФТ и т. д. То есть, чтобы не было системных мер", - сказал Шохин.

По его словам, введение санкций против отдельных бизнесменов и компаний - "это конечно плохо, но не катастрофично".

"Главное - не дойти в этой войне до этих катастрофических вещей, за которыми непонятно уже как отруливать назад", - подчеркнул глава РСПП.

Он также отметил, что России необходимо провести расследование отравления Скрипаля. "Нам надо самим расследовать это дело, как "Новичок" появился, во-первых, в английских сериалах уже несколько лет назад, а во-вторых, - кто его синтезировал, учитывая, что он многокомпонентный и синтезируется из веществ, каждый из которых, не является отравляющим. Нужна активная позиция, но в чем она может выражаться, я не могу сказать", - отметил Шохин.