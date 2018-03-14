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В Ненецком автономном округе квота на вылов горбуши увеличилась на 22%

Экономика и бизнес
14 марта, 16:39 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 14, марта. /ТАСС

Весной в Нарьян-Маре утвердят сроки добычи семги и горбуши

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 марта. /ТАСС/. Квота на вылов горбуши для Ненецкого автономного округа увеличена на 22%, на вылов семги (атлантического лосося) на 2,5%. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Рост квоты на вылов семги по сравнению с прошлым годом составил 2,5%. Соответствующее решение было принято ученым советом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, всего рыбаки Ненецкого автономного округа могут в 2018 году добыть 16,4 тонн атлантического лосося (семги). Ученый совет также согласовал корректировку рекомендованных объемов добычи горбуши на 2018 год. В границах Ненецкого автономного округа квота по данному виду рыбы увеличилась с 10 до 12,2 тонны (+22%)", - говорится в сообщении.

Рекомендованные объемы добычи семги и горбуши между окружными рыбаками-любителями и промышленниками распределят в Нарьян-Маре весной, перед началом летнего промысла. Тогда же утвердят сроки добычи этих видов рыб.

Вылов семги и горбуши может осуществляться только на рыбопромысловых участках, на которых разрешена добыча этих видов рыб. Также вылов семги и горбуши осуществляется рыбаками-любителями по приобретенным путевкам на двух рыбопромысловых участках на Печоре - Городском и Чайкино.

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