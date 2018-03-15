Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": центр компетенций импортозамещения в ТЭК создадут в России

Экономика и бизнес
15 марта, 4:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Новый центр позволит собирать и применять новые разработки в нефтяной и газовой отраслях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует создать при учрежденном правительством Агентстве по технологическому развитию (АТР) Центр компетенций импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Об этом в четверг пишет газета "Известия".

Как сообщили изданию в министерстве, новый центр объединит проекты нефтегазовых компаний по импортозамещению на базе одной площадки. Новый механизм необходим для сбора и применения новых разработок в нефтяной и газовой отраслях.

"Если будет создана единая коммуникационная площадка, то проекты получат новые возможности для реализации. Мы постараемся наладить сопровождение в области импортозамещения, координацию действий между компаниями, а в дальнейшем - совместное создание новых разработок и партнерств", - сказал "Известиям" глава АТР Максим Шерейкин, добавив, что агентство уже направило предложения по инициативе в Минпромторг.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что доля иностранного оборудования в российском топливно-энергетическом комплексе через два года снизится до 40% с 52% в настоящее время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мантуров, Денис Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
2
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
3
Посольство РФ назвало заявление Госдепартамента по Крыму беспрецедентно надрывным
4
Госдеп: связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине
5
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама