"Известия": центр компетенций импортозамещения в ТЭК создадут в России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует создать при учрежденном правительством Агентстве по технологическому развитию (АТР) Центр компетенций импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Об этом в четверг пишет газета "Известия".

Как сообщили изданию в министерстве, новый центр объединит проекты нефтегазовых компаний по импортозамещению на базе одной площадки. Новый механизм необходим для сбора и применения новых разработок в нефтяной и газовой отраслях.

"Если будет создана единая коммуникационная площадка, то проекты получат новые возможности для реализации. Мы постараемся наладить сопровождение в области импортозамещения, координацию действий между компаниями, а в дальнейшем - совместное создание новых разработок и партнерств", - сказал "Известиям" глава АТР Максим Шерейкин, добавив, что агентство уже направило предложения по инициативе в Минпромторг.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что доля иностранного оборудования в российском топливно-энергетическом комплексе через два года снизится до 40% с 52% в настоящее время.