AP: YouTube усилит борьбу с размещением недостоверной информации

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube усилит борьбу с размещением роликов, содержащих заведомо ложную информацию. Об этом сообщило в среду агентство The Associated Press (AP).

По его данным, гендиректор YouTube Сюзан Воджицки, выступая на одной из технологических конференций в США, заявила, что сервис будет более тщательно пресекать попытки размещения на нем дезинформации. Речь идет в том числе о видеозаписях, авторы которых распространяют различные теории заговора и мифы. В качестве примера она привела ролики, содержащие ложные сведения о том, что Земля на самом деле якобы плоская, а также что массовые расстрелы в американских школах являются будто бы постановочными.

Как отмечает AP, Воджицки заявила, что сервис будет развенчивать подобные мифы, размещая под такими роликами интернет-ссылки на сторонние ресурсы, в частности, онлайн-энциклопедию Wikipedia. Эти шаги являются лишь малой частью более широкой инициативы, направленной на борьбу с ложной информацией и "фейковыми" новостями, заявили представители YouTube, не став вдаваться в подробности.

YouTube подвергся в последние недели критике после стрельбы, произошедшей в одной из школ Паркленда (штат Флорида), жертвами которой стали 17 человек. Вскоре после бойни некоторые пользователи начали размещать на видеохостинге ролики с ложными сведениями о том, будто бы школьники, пережившие трагедию и выступавшие по телевидению с призывами ужесточить контроль над оборотом оружия, являются нанятыми актерами. Одно из таких видео попало в список наиболее популярных роликов на YouTube и оставалось в нем до тех пор, пока сервис не удалил его.