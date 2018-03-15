Всемирный банк: посредством "кумовского капитализма" контролируется 20% оборота Украины

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Всемирный банк провел исследование размаха "кумовского капитализма" на Украине, согласно которому в стране действуют 2% политически связанных фирм, контролирующих 20% оборота. Такие данные озвучила директор Всемирного банка по дела Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен в своей колонке для издания "Экономическая правда".

Кахконен отметила, что "модель экономического управления, в условиях которой на принятие политических решений значительное влияние оказывает небольшая группа компаний, называется "кумовским капитализмом". "На Украине политически связанными являются 2% фирм, но они контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний", - заявила она.

"Политически связанные фирмы сосредоточены в горнодобывающей, энергетической и транспортной отраслях, где на них приходится более 40% оборота и более половины всех активов. На них также приходится примерно четверть оборота и активов в сельском хозяйстве, в основном в области производства и экспорта зерна", - уточнила Кахконен.

Во Всемирном банке отметили, что "эти цифры остаются стабильными в течение длительного времени". "Олигархи доминируют в крупных секторах экономики страны, получая ренту и влияя на государство через представительство в парламенте", - отметила Кахконен. Согласно исследованию, "в течение последних более двух десятилетий политически связанные фирмы использовали различные каналы доступа к экономической ренте, а именно: государственные закупки, субсидированные кредиты, бюджетные трансферты, правила торговли, ограничивающие импорт, привилегированный доступ к государственным активам через приватизацию и льготные налоговые режимы". В частности, указала Кахконен, "анализ процесса возмещения НДС с 2016 года до марта 2017 показал, что политически связанная фирма проверяется аудиторами на 61% меньше, чем связанная".

Кроме того, как выяснили во Всемирном банке, фирмы, связанные с политикой, являются большими и многочисленными по количеству наемных работников, но в то же время менее продуктивными и имеющими более низкие показатели роста оборота и создания рабочих мест.

"В конце концов, наш анализ показал, что, несмотря на четкую экономическую стоимость "кумовского капитализма", окончательный успех экономических реформ на Украине в значительной степени будет зависеть от преодоления сопротивления заинтересованных кругов любым усилиям по созданию правовой системы и норм", - написала она. Первыми шагами в этом направлении Кахконен назвала создание антикоррупционной структуры в составе Национального антикоррупционного бюро Украины, специальной антикоррупционной прокуратуры, использование электронной системы закупок ProZorro, а также создание антикоррупционного суда.