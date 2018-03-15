Выручка "Мегафона" без учета Mail.ru Group в IV квартале выросла на 4,1%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Мегафона" в телеком-сегменте (без учета Mail.ru Group) согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам IV квартала 2017 года показала рост на 4,1% и составила 84,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении оператора.

Скорректированная чистая прибыль "Мегафона" без учета Mail.ru Group в IV квартале снизилась на 53,1%, до 3,04 млрд рублей.

По итогам года консолидированная выручка "Мегафона" в телеком-сегменте увеличилась на 1,8% и составила 321,8 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль оператора составила 20,5 млрд рублей, снизившись на 29%.

Мегафон" ожидает в 2018 году сохранения выручки от услуг связи на уровне 2017 года или незначительный рост, говорится в сообщении оператора.

По итогам 2017 года консолидированная выручка "Мегафона" в телеком-сегменте увеличилась на 1,8% и составила 321,8 млрд рублей, а выручка от услуг связи увеличилась на 1,3%, до 293,1 млрд рублей.

"Мегафон" также ожидает сохранения показателя OIBDA в 2018 года на уровне 2017 года. Скорректированная OIBDA в 2017 году в телеком-сегмента выросла на 0,6%, до 121,85 млрд рублей (без учета неденеждного обесценения гудвила в размере 3,4 млрд рублей, связанное с сегментом бизнеса в части широкополосного интернета).

Снижение акций

Акции "Мегафона" на торгах Московской биржи снижаются на 7%, до 535,9 рубля за бумагу, после сообщения о возможной невыплате дивидендов по итогам 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Мегафона" рекомендовал не выплачивать дивиденды на акции компании по итогам 2017 года.