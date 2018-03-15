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Акции "Интер РАО" приобрели более 30 инвесторов

Экономика и бизнес
15 марта, 10:46 UTC+3 МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Отмечается, что две трети - это иностранные инвесторы

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Акции энергетической компании "Интер РАО" приобрели более 30 инвесторов, из них две трети - иностранные, сообщил ТАСС исполнительный директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитал" Борис Квасов. "ВТБ Капитал", Deutsche Bank AG, London Branch выступают совместными координаторами и букраннерами сделки.

"Несмотря на высокую волатильность на рынке, сделка привлекла большой интерес со стороны институциональных инвесторов. В конечном счете спрос в несколько раз превысил предложение и сделка закрылась с дисконтом около 5% к цене закрытия перед запуском транзакции. Более 30 инвесторов приобрели акции в сделке. Около 2/3 сделки было продано иностранным инвесторам, на долю российских фондов пришлось около 1/3 сделки" - сказал он.

"Данная транзакция стала первой сделкой на рынках акционерного капитала с акциями компании, работающей исключительно в секторе электроэнергетики, с 2010 года", - отметил Квасов.

Как сообщалось ранее, менеджмент "Интер РАО" продал 1,19 млрд акций (около 1,14% от уставного капитала компании) на сумму примерно 4,15 млрд рублей. Цена акций составила 3,48 рублей за бумагу. В результате размещения количество акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличилось до 30,05%.

Продажа осуществляется с целью организованной реализации опционов участниками программы долгосрочной мотивации менеджмента "Интер РАО".

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