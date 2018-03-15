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"Роснефть" и власти Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика и бизнес
15 марта, 13:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 15, марта. /ТАСС

Документ позволит создавать новые рабочие места

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ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. "Роснефть" и Приморский край подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в социальной сфере и экономике, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодняшнее соглашение позволяет нам увидеть в крае стабильность в подаче топлива, позволяет развивать рабочие места, сотрудничество в социальной сфере", - прокомментировал подписание документа врио губернатора края Андрей Тарасенко.

Как отметил главный исполнительный директор "Роснефти" и председатель совета директоров "Интер РАО" Игорь Сечин, Приморский край является одним ключевых регионов для "Роснефти" на Дальнем Востоке. "Дальний Восток и Приморский край, в частности, является стратегическим регионом для компании. За прошлый год мы через морской терминал в Находке перевалили 6 млн тонн нефти на экспорт",- отметил Сечин.

По его словам, реализуемые в Приморье проекты судоверфи "Звезда" и Восточного нефтехимического комплекса уже позволили создать в регионе 2 тыс. рабочих мест. С полной реализацией этих проектов создадут еще 5 тыс. рабочих мест. "Мы участвуем в строительстве жилья. Сейчас введено 150 квартир в Большом Камне... До 2023 будет построено около 7 тыс. квартир", - отметил Сечин .Также "Роснефть" привлекает к своим проектам 50 различных приморских предприятий.

Также Сечин подписал в четверг в Хабаровске соглашение о расширении возможностей участия предприятий региона в закупочных процедурах компании "Роснефть", сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края. "В настоящее время в тендерах задействовано 41 предприятие края. Только за последние три года они поставили компании продукции и услуг на сумму свыше 2 млрд рублей. Как отметил Сечин, в перспективе количество совместных сделок может быть существенно увеличено", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Хабаровском крае работает делегация специалистов "Роснефти". В частности, они провели совещание по модернизации Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, который готовится к началу выпуска топлива по стандарту "Евро-5".Также рассматривается вопрос о развитии в крае сети заправочных станций.

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Персоны
Сечин, Игорь Иванович Тарасенко, Андрей Владимирович
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