"Автоваз" начал выпуск LADA Granta LB в Тольятти после переноса производства из Ижевска

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Автоваз" начал выпуск лифтбеков LADA Granta Liftback (LB) на тольяттинской площадке после переноса производства из Ижевска, сообщила компания.

"Это позволит LADA значительно оптимизировать производственные процессы за счет дозагрузки мощностей линии Kalina/Granta на тольяттинской площадке. При этом завод "LADA Ижевск" сфокусируется на выпуске авто семейства LADA Vesta", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что продажи LADA Granta LB не приостанавливались, поскольку предварительно для дилерской сети удалось сделать необходимый запас этой модели.

"Автоваз" напомнил, что с производственной площадки "LADA Ижевск" перенесли более 500 единиц сварочного оборудования и оснастки. Параллельно шла подготовка и обучение специалистов в Тольятти. В связи с расширением производства из индустриального парка "Автоваза", а также из других подразделений компании привлекли дополнительных сотрудников.

Комплекс по производству автомобилей на платформе Kalina ввели в эксплуатацию в 2004-2008 годах. В общей сложности выпустили более 1,5 млн автомобилей: Kalina первого и второго поколений, Granta, Datsun.

Группа "Автоваз" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти - ПАО "Автоваз" и в Ижевске - ООО "ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод".

В настоящее время марка LADA представлена 22 моделями в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые объединены в семь семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4. Бренду принадлежит 20-процентная доля российского автомобильного рынка. Официальная дилерская сеть LADA самая крупная в России - более 300 дилерских центров.