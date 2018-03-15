Инжиниринговый центр в Петербурге позволит IT-компаниям проверять разработки для экспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Региональный инжиниринговый центр "СэйфНэт" позволит IT-компаниям тестировать свои разработки и увеличивать экспорт программного обеспечения, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в четверг на открытии центра.

"Центр позволит решить несколько задач: формировать единую систему управления городом, дать возможность IT-компаниям тестировать свои продукты, которые будут экспортироваться в страны Латинской Америки, Индию и Китай, что обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет, а также готовить специалистов для экономики знаний", - сказал губернатор.

Он отметил, что разрабатываемые технологии будут применяться для реализации проекта "Умный город".

Региональный инжиниринговый центр "СэйфНэт" - первый центр по линии реализации Национальной технологической инициативы (НТИ).

Он позволит разрабатывать и тестировать первые образцы произведенной продукции для кибербезопасности на базе географически распределенного центра обработки данных с квантовой защитой, которая исключает незаметный перехват данных злоумышленником на фундаментальном уровне.

По словам главы объединения "Руссофт" Валентина Макарова, российские квантовые коммуникаторы намного опережают иностранные технологии и работают на базе процессора "Эльбрус", что обеспечивает уровень безопасности и позволяет работать над приложениями для гражданского применения.

Как рассказал исполняющий обязанности директора инжинирингового центра Андрей Иванов, позволяет обеспечивать безопасность самых разных сфер, включая телемедицину, беспилотный транспорт и создание единых криптовалют, развитие искусственного интеллекта.

Ранее глава городского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин сообщал, что сеть "СэйфНэт" будет распределена на нескольких площадках, среди которых технопарк, производитель российского телекоммуникационного оборудования ОАО "Супертел", научно-исследовательский институт "Масштаб", Университет ИТМО и предприятия "Руссофта".

Финансирование проекта ведется за счет средств бюджета города: на 2017 год составило 84,3 млн рублей, в 2018 году - 56 млн рублей, в 2019 году 36 млн рублей.

Власти Петербурга планируют создать несколько инжиниринговых центров и сеть инновационно-промышленных и технологических парков с целью ускорения промышленного роста в перспективных отраслях экономики.

Первым в прошлом году начал работу центр в области фармацевтики, в планах на 2018 и 2019 годы создание инжиниринговых центров в области радиоэлектроннного приборостроения и в области фотоники и лазерных технологий.

Перспективы экспорта

По данным комитета по промышленной политике и инновациям, сфера информационных технологий Петербурга несколько лет показывает активный рост. Совокупная выручка IT-компаний по итогам 2017 года выросла почти на 16%, в основном за счет экспорта программного обеспечения.

"В Санкт-Петербурге с 2012 года функционирует кластер информационных технологий, который объединяет более 200 организаций. Здесь сосредоточено большинство "якорных" компаний, формирующих научный и технологический задел, способствующий реализации перспективных проектов в рамках мероприятий "дорожных карт" НТИ по данному направлению", - сообщили в комитете.

На федеральном уровне поставлена задача в течение десяти лет увеличить экспорт информационных технологий в четыре раза. Эксперты ожидают ежегодного прироста ВВП РФ на 0,3-0,4% благодаря продаже IT-продуктов.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

Среди приоритетных направлений программы выделяют девять рынков: энерджинет (распределенная энергетика от "персонального производства" до "умных сетей", "умного города"), маринет (распределенные системы морского транспорта без экипажа), аэронет (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов), нейронет (распределенные искусственные компоненты сознания и психики) и т. д.