Объем инвестиций в основной капитал Калужской области достиг в 2017 году 81,3 млрд рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Калужской области по итогам 2017 года составил 81,3 млрд рублей. В регионе началась реализация 18 инвестиционных проектов, подписаны соглашения об инвестициях еще на 136,7 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор Анатолий Артамонов во время итогового отчета за 2017 год на сессии регионального Заксобрания.

По данным Калугастата, в 2016 году объем инвестиций в основной капитал региона составил порядка 80 млрд рублей.

"Организации области инвестировали в основной капитал за прошлый год 81,3 млрд рублей. На 28% выросли инвестиции сельскохозяйственных организаций. Началась реализация 18 новых инвестиционных проектов", - отметил губернатор.

В 2017 году в регионе открыли пять новых крупных промышленных производств, среди которых предприятия "Ламинам Рус", "Палладио Обнинск", "Теклеор", начавшие производство сверхтонких керамических панелей, упаковки для лекарственных препаратов, а также обработку пищевых продуктов, увеличивающую срок ее хранения. Завод "Ай Си Эм Гласс" приступил к выпуску субстрата на основе вспененного стекла, который улучшает плодородие почвы.

Артамонов также напомнил о заключении двух специнвестконтрактов с фармацевтическими компаниями с общим объемом инвестиций 4 млрд рублей. "Подписано 15 соглашений с обязательствами инвесторов вложить в проекты 136,7 млрд рублей и создать 7 тыс. рабочих мест. В текущем году планируется открыть восемь новых предприятий и заключить не менее 15 инвестиционных соглашений", - добавил губернатор.

Всего с 2006 года в экономику области было инвестировано 880 млрд рублей и создано 27,876 тыс. новых рабочих мест.