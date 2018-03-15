Рада утвердила отставку Гонтаревой с поста главы Нацбанка Украины

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Верховная рада в четверг утвердила отставку Валерии Гонтаревой с поста главы Национального банка Украины (НБУ). За это в четверг проголосовали 342 депутата из 226 необходимых.

Валерия Гонтарева 19 июня 2014 года стала первой женщиной на посту главы Нацбанка Украины. 10 апреля 2017 года на фоне обвинений в злоупотреблениях она направила президенту Петру Порошенко заявление об отставке. С 11 мая 2017 года первый заместитель главы регулятора Яков Смолий был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Нацбанка, а Гонтарева формально находилась в отпуске.

Обвинения в адрес Гонтаревой

В организации "Украинский выбор - право народа" ранее заявляли, ссылаясь на мнения экспертов, что политика "очищения" банковской системы Украины, которую проводила экс-глава НБУ, привела к рекордным убыткам. Эта система была, по сути, "обескровлена" вследствие искусственного прекращения работы десятков банков по всей стране. Фактически Гонтарева провела масштабную зачистку банковского сектора от национального капитала, открыв тем самым "возможности для его замещения капиталом западным, как это уже произошло во многих постсоциалистических странах", заявляли представители движения.

Работу Гонтаревой неоднократно критиковали представители оппозиционных сил Украины и вкладчики неплатежеспособных банков. Они требовали ее отставки, обвиняя в разрушении банковский системы страны и девальвации национальной валюты.

Ранее в зарубежных СМИ была опубликована информация о том, что Гонтарева якобы также способствовала выводу из Украины так называемых средств Януковича. Финансовые операции якобы осуществлялись через инвестиционную компанию ICU, в которой свое время она работала. При этом, сумма ущерба для украинского государства оценивалась в $1,5 млрд.