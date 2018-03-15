Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россияне в 2017 году совершили операции с картами на 63,4 трлн рублей

Экономика и бизнес
15 марта, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Всего жители России совершили 24 млрд операций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Жители России в 2017 году совершили 24 млрд операций с картами на общую сумму 63,4 трлн рублей, говорится в сообщении Банка России.

"Статистика прошлого года демонстрирует усиление тренда, который мы наблюдаем на протяжении последнего времени: количество и объем операций по снятию наличных с карт снижается. Одновременно растут транзакции по оплате товаров и услуг, в том числе совершаемые по картам "Мир", по которым почти 65% операций приходится именно на платежи", - отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Аналитики ЦБ также отмечают снижение средней суммы операций до 902 рублей в 2017 году с 949 рублей годом ранее.

Всего на конец 2017 года в России было выпущено 271 млн платежных карт, что на 6% больше показателя прошлого года (254,7 млн).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
3
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
4
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама