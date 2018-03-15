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Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз молочной продукции с белорусского предприятия

Экономика и бизнес
15 марта, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В частности, под ограничения попал филиал "Калинковичского молочного комбината"

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор с 17 марта вводит ограничения на ввоз молочной продукции с белорусского предприятия "Калинковичский молочный комбинат" (Светлогорский филиал). Такие меры приняты в связи с выявлением в сухом обезжиренном молоке бактерий группы кишечной палочки. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

"В связи с тремя случаями выявления подведомственными Россельхознадзору лабораториями в молоке сухом обезжиренном белорусского предприятия ПУП "Калинковичский молочный комбинат" (Светлогорский филиал) бактерий группы кишечной палочки, Россельхознадзор счел необходимым ввести временные ограничения на поставки продукции этого предприятия на территорию России с 17 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство вводит усиленный лабораторный контроль в отношении белорусских Глубокского молочно-консервного комбината и Оршанского молочного комбината из-за выявления в молоке и сгущенке сульфаметазина.

Сульфаметазин - антибактериальный препарат. Он противопоказан при тяжелой почечной недостаточности, заболевании крови, беременности и лактации, а также детям до 12 лет.

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