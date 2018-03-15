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Глава Glencore войдет в совет директоров En+ после завершения обмена доли в "Русале"

Экономика и бизнес
15 марта, 15:37 UTC+3

Ранее в En+ сообщили, что намерены закрыть сделку по обмену бумагами в апреле 2018 года

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава Glencore Айван Глазенберг будет включен в совет директоров En+ Group после завершения сделки со швейцарской Glencore по обмену доли швейцарского трейдера в "Русале" на долю в En+. Об этом говорится в материалах компании.

Ранее компания сообщила, что намерена закрыть сделку по обмену бумагами в апреле 2018 года.

Совет директоров En+ Group в течение 2017 года был увеличен до 12 человек, из которых трое вошли как независимые директора.

Ранее объявлялось, что совет директоров En+ Group будет увеличен до 13 человек, из них 6 будут предложены немажоритарным акционером компании.

В октябре прошлого года дочерняя компания швейцарского трейдера Glencore - Amokenga Holdings - подписала соглашение с En+ о конвертации ее 8,75-процентной доли в "Русале" в депозитарные расписки En+. Цена, по которой будет производиться обмен акций "Русала" на глобальные депозитарные расписки (GDR) En+, будет рассчитываться на основе цены бумаг En+ при размещении на бирже и средней цены акций "Русала" на гонконгской бирже за 60-дневный период до проведения IPO En+. В результате сделки доля En+ в "Русал" вырастет до 56,88% против 48,13%.

En+ является интегрированным производителей алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале"), которые являются основным потребителем производимой энергии. Крупнейшим акционером En+ Group является Олег Дерипаска.

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Дерипаска, Олег Владимирович
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