Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МОЭК и "Мосэнерго" заявили о готовности к похолоданию в регионе

Экономика и бизнес
15 марта, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

На выходных в столице ожидается похолодание до минус 16 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Мосэнерго" и МОЭК предпринимают комплекс мер, чтобы во время похолодания обеспечить Московский регион электроэнергией, теплом и горячей водой, заявили компании в совместном пресс-релизе после прогноза о грядущем резком снижении температуры.

Синоптики ожидают 17-18 марта ночной мороз до -16 градусов и температуру около -5…-8 градусов днем.

"Работа электростанций "Мосэнерго" обеспечивается в соответствии с погодными условиями, параметры теплоносителя выдерживаются согласно графику системы теплоснабжения. Компания располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок с учетом ожидаемого похолодания", - говорится в сообщении.

МОЭК корректирует температурный график в зависимости от температуры воздуха, говорится в сообщении. Компания готова повысить температуру теплоносителя до необходимого уровня, обеспечивая надежное теплоснабжение потребителей, заявила МОЭК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
США расширили санкции в отношении РФ
4
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
7
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама