МОЭК и "Мосэнерго" заявили о готовности к похолоданию в регионе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Мосэнерго" и МОЭК предпринимают комплекс мер, чтобы во время похолодания обеспечить Московский регион электроэнергией, теплом и горячей водой, заявили компании в совместном пресс-релизе после прогноза о грядущем резком снижении температуры.

Синоптики ожидают 17-18 марта ночной мороз до -16 градусов и температуру около -5…-8 градусов днем.

"Работа электростанций "Мосэнерго" обеспечивается в соответствии с погодными условиями, параметры теплоносителя выдерживаются согласно графику системы теплоснабжения. Компания располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок с учетом ожидаемого похолодания", - говорится в сообщении.

МОЭК корректирует температурный график в зависимости от температуры воздуха, говорится в сообщении. Компания готова повысить температуру теплоносителя до необходимого уровня, обеспечивая надежное теплоснабжение потребителей, заявила МОЭК.