В Ингушетии в конце марта откроется вторая очередь завода алюминиевых сплавов

МАГАС, 15 марта. /ТАСС/. Открытие второй очереди завода алюминиевых сплавов "РИАК", запланированное ранее на январь 2018 года, состоится в конце марта. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе постоянного представительства республики при президенте России.

"Сроки были сдвинуты в связи с необходимостью довести до конца все работы по монтажу оборудования. Вторая очередь завода "РИАК" позволит создать 90 новых рабочих мест и вдвое расширить мощности действующего предприятия по производству прессованных алюминиевых профилей", - цитирует постпредство слова заместителя гендиректора завода Мустафу Тумгоева.

Предприятие строится в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года".

"В 2019 году на заводе "РИАК" будет построен и сборочный цех с термооборудованием. Это оборудование позволит собирать профиль, который производим, в конструкции и уже отправлять заказчику готовый материал", - отметил Тумгоев.

Завод "РИАК" основа в 2011 году и расположен в Назрани. Он специализируется на производстве экструзионных профилей из алюминиевых сплавов. Ранее сообщалось, что вторая очередь завода откроется в январе 2018 года в селе Али-Юрт Назрановского района республики. Это позволит удвоить объем производства - с 3,3 до 6,6 тыс. тонн в год.