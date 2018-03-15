ФАС может отказаться от штрафов для операторов из-за национального роуминга

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России постарается обойтись без штрафов для операторов из-за национального роуминга или минимизировать их, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Я думаю, что тут все сделано (отменен роуминг). Мы постараемся либо обойтись без штрафов, либо минимизировать их ущерб, потому что работа была проведена. Надо признать, что на 70% работа была сделана", - сказал Артемьев.

При этом Федеральная антимонопольная служба может подать в суд на "Мегафон", если оператор не снизит тарифы во внутрисетевом роуминге. Ранее операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова заявила, что оператор не планирует дальнейшее снижение цен на услуги связи во внутрисетевом роуминге, несмотря на возбуждение антимонопольного дела по этому вопросу.

"Хорошо, будем судиться. Не просто судиться - они понимают, что не выполняют указ президента? Их акционеры знают об этом решении?", - сказал Артемьев, комментируя заявление "Мегафона".

Он также выразил надежду, что собственники оператора вмешаются в решение менеджмента.

Как отмечала Серебряникова, оператор уже снизил стоимость звонков за пределами домашнего региона в среднем почти вдвое и не может снижать стоимость ниже уровня рентабельности. Она также подчеркнула, что в ситуации с международным и национальным роумингом "Мегафон" доказал ФАС правильность своих тарифов.

5 марта ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за внутрисетевого роуминга. По мнению ФАС, предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена. Вопросы у ФАС вызвало и введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона.

В "Мегафоне" в свою очередь заявили, что готовы предоставить ФАС дополнительные данные для обоснования цен во внутрисетевом роуминге. При этом "Мегафон" приступил к отмене внутрисетевого роуминга с 2017 года, и большую часть абонентов уже не затрагивает изменение ценовых параметров при перемещении по стране, подчеркивал оператор.