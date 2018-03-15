Кировский завод с немецкими партнерами в 2020 году построит завод по производству СПГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. ООО "Кировский завод Газовые Технологии" в Санкт-Петербурге совместно с немецкими партнерами - компаниями Atlas Copco Gas and Processes и Lewa GmbH планируют построить завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в 2020 году, а в этом году начать строительство сети криогенных автозаправочных станций (КриоАЗС). Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Кировского завода по итогам встречи с партнерами и властями города.

"В настоящее время, принято решение о создании в апреле 2018 консорциума иностранных партнеров с "Кировский завод Газовые технологии". Проект планируется быть реализован в несколько этапов: строительство КриоАЗС, планируется с конца 2018 года и продолжится в 2019 году, строительство завода по производству СПГ, планируется в 2020 году, строительство завода по производству компонентов для технологий СПГ в 2020 году ", - сказали в пресс-службе.

ООО "Кировский завод Газовые технологии" в мае 2018 года представит подробную программу по инвестициям в строительство заводов, созданию сети КриоАЗС и дальнейшему развитию данного направления. Точное место строительства заводов и сети КриоАЗС еще окончательно не определили, но, как пояснили ТАСС в пресс-службе, это может быть не только Санкт-Петербург.

В пресс-службе администрации города напомнили, что с 2013 года дочернее предприятие Кировского завода ООО "Кировский завод Газовые технологии" создает инфраструктуру по производству компримированного природного газа (КПГ) для нужд ООО "Газпром Газомоторное топливо" и других заказчиков.

С недавнего времени в сферу деятельности компании добавилось новое направление - строительство среднетоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ), а также возведение КриоАЗС - автомобильных заправочных станций, где КПГ производится путем испарения привозного СПГ в отсутствии стационарных газопроводов. Оба направления деятельности ведутся в сотрудничестве с зарубежными технологическими партнерами.

На встрече, которая проходила под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана, присутствовали представители комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, ОАО "Кировский завод" и представители компаний Atlas Copco Gas and Processes и Lewa GmbH из Германии.