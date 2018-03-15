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Умер руководитель зарубежных строек Росатома Юрий Иванов

Экономика и бизнес
15 марта, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Ветеран атомной отрасли скончался в четверг на 73-м году жизни

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ветеран атомной отрасли, вице-президент АО "Атомстройэкспорт" (генеральный подрядчик госкорпорации "Росатом" строительства АЭС за рубежом) Юрий Иванов скончался в четверг на 73-м году жизни, сообщил ТАСС президент инжинирингового дивизиона Росатома "АСЭ" Валерий Лимаренко.

"Сегодня ушел из жизни выдающийся инженер, ветеран атомной отрасли. Юрий Германович многое сделал для становления и укрепления двусторонних связей между Россией и Китаем, Индией, Финляндией в рамках реализации крупных государственных проектов по сооружению атомных электростанций", - сказал он.

Иванов родился в 1945 году в Монголии. В 1970 году окончил Московский энергетический институт по специальности "атомные станции и установки", в 1982 году - Всесоюзную академию внешней торговли по специальности "международные экономические отношения" (экономика внешних экономических связей).

Иванов принимал участие в проектах реконструкции исследовательского реактора в Ираке, восстановления исследовательского реактора во Вьетнаме (г. Далат), сооружения АЭС "Ловиза" в Финляндии, АЭС "Куданкулам" в Индии, Тяньваньской АЭС в Китае. С ноября 2012 года - вице-президент по сооружению в Юго-Восточной Азии АО "НИАЭП", управляющей организации АО АСЭ.

Иванов награжден знаком отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и промышленности", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, юбилейной медалью "65 лет атомной отрасли" и "Орденом Дружбы" Китайской Народной Республики.

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