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ЦБ выпустил девять памятных монет

Экономика и бизнес
15 марта, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В том числе была выпущена монета в честь 75-летия Курчатовского института

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Банк России 15 марта выпустил в обращение серебряную монету номиналом 3 рубля в честь 75-летия Курчатовского института. Также было выпущено еще семь серебряных памятных монет номиналом 1, 3 и 25 рублей и одна золотая номиналом 50 рублей, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Серебряная монета номиналом 3 рубля, посвященная юбилею Курчатовского института, содержит стилизованное изображение атома, на фоне которого выполнена эмблема института. Также указана дата его основания. Монета выпущена тиражом 3 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом 1 рубль "100-летие военных комиссариатов" выпущена с изображением эмблемы Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российский Федерации. Монета выпущена тиражом 3 тыс. штук. Серебряная монета номиналом 3 рубля, посвященная 100-летию основания города Кемерово, содержит на оборотной стороне рельефное изображение памятника Михайле Волкову и здания администрации города. Выпущена тиражом 2 тыс. штук. На серебряную монету номиналом в 3 рубля, посвященную Воронежскому государственному университету, нанесено рельефное изображение здания университета на фоне контурного изображения книги и эмблем факультетов университета. Выпущена тиражом 2 тыс. штук.

Также ЦБ выпустил две серебряные монеты номиналом 3 рубля серии "Памятники архитектуры России". Одна монета содержит рельефное изображение Троицкого собора на фоне панорамы Саратова. Выпущена тиражом 2 тыс. штук. Вторая монета на оборотной стороне имеет рельефное изображение Свято-Троицкого собора, выпущена номиналом 3 тыс. штук.

В серию "300 лет полиции России" вошли три монеты: две серебряные номиналом 3 и 25 рублей и одна золота номиналом 50 рублей. Серебряная монета 3 рубля содержит на оборотной стороне рельефное изображение городового и кокарды на фоне Невского проспекта. Всего выпущено 3 тыс. монет. На монету номиналом 25 рублей нанесено изображение современных сотрудников полиции со служебной собакой на фоне вида на здание Министерства внутренних дел России; выпущена тиражом 1 тыс. штук. Третья, золотая монета номиналом 50 рублей содержит рельефное изображение портрета генерала-полицмейстера А. Э. Девиера. Выпущена тиражом 1 тыс. штук.

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