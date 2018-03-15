На цементном заводе в КЧР построили современную трубопроводную линию для подачи сырья

ЧЕРКЕССК, 15 марта. /ТАСС/. Новую трубопроводную линию протяженностью 3,6 км, которая обеспечит бесперебойную подачу сырья на завод "Кавказцемент" (входит в холдинг "Евроцемент групп") в Карачаево-Черкесии, построили в рамках модернизации предприятия. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Реализация проекта, осуществленного в рамках инвестиционной программы "Кавказцемента" на 2018 год, позволила заменить изношенные трубопроводные сети и обеспечить бесперебойную подачу сырья на производство. Новая трубопроводная линия протяженностью 3,6 км соединяет карьер завода со шламобассейном", - говорится сообщении.

На заводе также завершили капремонт вращающейся печи № 1, отремонтировали также, в частности, корпус печи, электрофильтры. "Вращающиеся печи - это основной агрегат завода, поэтому от качества подготовки его к работе зависит повышение производительности оборудования, качество основного строительного материала", - отметили в пресс- службе.

Второй этап модернизации "Кавказцемента" предусматривает также строительство современного отделения помола цемента по замкнутому циклу производительностью 153 тонны в час и собственной газопоршневой теплоэлектростанции мощностью 24 МВт. Уже завершился монтаж генераторов и двигателей строящейся ГПТЭС, проведена укладка фундаментов под основные и вспомогательные помещения станции. Реализация проекта обеспечит надежное и бесперебойное энергоснабжение завода, снизит себестоимость и повысит эффективность производства цемента.

Первый этап программы модернизации предприятия - строительство линии паллетирования цемента и автоматизированной линии транспортировки и модульной отгрузки - был реализован в 2016 году, объем инвестиций составил свыше 500 млн рублей. Ранее сообщалось, что холдинг "Евроцемент групп" в дальнейшую модернизацию "Кавказцемента" вложит 1,8 млрд рублей.