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Индексы Мосбиржи и РТС закрылись в четверг снижением

Экономика и бизнес
15 марта, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,12%, индекс РТС уменьшился на 0,31%

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в четверг закрылись снижением. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,12% - до 2272,49 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь индекс РТС уменьшился на 0,31% и составил 1247,28 пункта.

"Не исключаем достижения уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи при дальнейшем снижении ставки ЦБ и отсутствии каких-либо внешних потрясений. Если внешние рынки совершат более акцентированное и длительное движение вниз вместе с сырьевыми активами, возможна коррекция индекса Мосбиржи до 2000 пунктов", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,4% - до $65,14 за баррель.

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