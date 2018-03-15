Индексы Мосбиржи и РТС закрылись в четверг снижением

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в четверг закрылись снижением. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,12% - до 2272,49 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь индекс РТС уменьшился на 0,31% и составил 1247,28 пункта.

"Не исключаем достижения уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи при дальнейшем снижении ставки ЦБ и отсутствии каких-либо внешних потрясений. Если внешние рынки совершат более акцентированное и длительное движение вниз вместе с сырьевыми активами, возможна коррекция индекса Мосбиржи до 2000 пунктов", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,4% - до $65,14 за баррель.