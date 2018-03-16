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Финансовым директором "Ростелекома" назначен Сергей Анохин

Экономика и бизнес
16 марта, 10:21 дата обновления: 16 марта, 10:40 UTC+3

Занимавший эту должность Кай-Уве Мельхорн будет работать над собственными проектами

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Старший вице-президент "Ростелекома" по вопросам стратегического планирования и инновационного развития Сергей Анохин назначен финансовым директором компании, говорится в сообщении "Ростелекома".

В свою очередь Кай-Уве Мельхорн, с 2013 года занимавший эту должность, покинет компанию и будет заниматься собственными проектами.

В компании указали, что Анохин будет отвечать за управление финансами, экономикой, инвестициями и отчетностью, а также будет руководить закупочной деятельностью и реализацией проектов повышения операционной эффективности компании.

Сергей Анохин занимал должность старшего вице-президента "Ростелекома" с апреля 2017 года. На этой позиции он курировал вопросы стратегического планирования, инновационного развития, слияний и поглощений, взаимодействия с инвесторами, а также реализацию проектов трансформации и повышения операционной эффективности. При этом управление данными направлениями было распределено между членами управленческой команды.

Ранее Анохин работал в ВТБ, где возглавлял финансовый блок новой бизнес-линии, был начальником управления розничного бизнеса ВТБ 24, начинал же карьеру в высокотехнологичном секторе, в компании SAS.

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