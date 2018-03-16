Помощник президента РФ предложил сохранить понижающие коэффициенты налога на недвижимость

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Помощник президента РФ Андрей Белоусов предлагает сохранить понижающие коэффициенты налога на недвижимость до решения вопроса с кадастровой стоимостью. Об этом он заявил журналистам, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию.

"На сегодня механизм устроен так, что, к сожалению, эта задача (ограничение разницы между кадастровой стоимостью и рыночной - прим. ТАСС) в целом не решена. И президент дал жесткое поручение, реально жесткое, в течение весны, весенней сессии ее решить. Если ее решить в целом не удастся, нужно будет пойти, мое предположение, на замораживание тех коэффициентов понижающих исчисления налогов, которые сегодня имеются. Сегодня в Налоговом кодексе предусмотрена шкала, она должна за несколько лет дорасти до единицы, пока она 0,2 состоит от того налога, который должен платить с кадастровой стоимости. Надо будет заморозить тогда, и решать этот вопрос, пока мы его не решим", - сказал он.

По словам Белоусова, в настоящее время уже обсуждаются подходы к ограничению разницы между кадастровой и рыночной стоимостью недвижимости.

В пятницу на сайте Кремля были опубликованы поручения президента России Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию. Среди поручений правительству - внести изменения в законодательство об ограничении величины кадастровой стоимости недвижимости. Срок исполнения - 15 июля 2018 года.

Ипотека для молодых семей

Белоусов считает, что к 2024 году ставка по ипотеке для молодых семей с детьми должна быть ниже 7% годовых.

Путин в послании поставил задачу снизить среднюю ставку по ипотеке до 7-8%, чтобы в шестилетней перспективе ипотека стала доступной для большинства российских семей. Белоусов отметил, что если снизить ставку до 7% и создать механизмы дополнительного субсидирования процентной ставки для отдельных категорий населения, для молодых семей с детьми, ставка будет еще ниже, а ипотека - доступнее.

"Ставка будет ниже. Это позволит для подавляющего большинства семей, по крайней мере, более 50%, решать свои жилищные проблемы", - подчеркнул он. Он пояснил, что сегодня в России примерно 3 млн семей улучшают жилищные условия. 1 млн семей за счет ипотеки, и 2 млн семей - за счет индивидуального жилищного строительства, включая индивидуальные дома и кооперативы. "Это должно трансформироваться: ипотека должна удвоиться. Примерно 3 млн семей должны иметь возможность улучшить свои жилищные условия за счет всех форм, кроме ипотеки. Суммарно это получается 5 млн семей", - рассказал помощник президента.

По его словам, доступность жилья должна повышаться как за счет развития ипотеки, так и в результате внедрения новых технологий в строительство, которые снижают или как минимум не увеличивают стоимость квадратного метра.

"У нас были дискуссии с Минстроем, но в итоге согласились, что это достижимо", - резюмировал Белоусов.