Регулярный рейс из Нальчика в Симферополь запустят летом этого года

НАЛЬЧИК, 16 марта. /ТАСС/. Регулярный авиарейс из Нальчика в Симферополь запустят летом этого года, сообщили в пятницу в Госкомтрансе Кабардино-Балкарии (КБР).

"Авиаперевозки из города Нальчика в город Симферополь будут осуществляться с 10 июня 2018 года один раз в неделю авиакомпанией RusLine на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200", - говорится в сообщении.

Вылет из аэропорта Нальчика запланирован на 15:20 мск (соответствует местному времени), из Симферополя в 12:45 мск (соответствует местному времени), время в пути составит 1 час 40 минут.

За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236865 человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В настоящее время из аэропорта Нальчика выполняются рейсы в Москву (дважды в день) и Санкт-Петербург (дважды в неделю).