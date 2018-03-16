Иностранные инвесторы могут принять участие в реновации Москвы

КАНН, 16 марта. /ТАСС/. Иностранные девелоперы проявляют интерес к столичной программе реновации и со временем смогут принять в ней участие. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

"Первая стадия - инвестором выступает город, но программа настолько объемна, что не исключено, что в будущем в ней могут участвовать иностранные девелоперы", - сказал он по итогам работы московской делегации на полях международной выставки недвижимости MIPIM 2018.

В ходе выставки иностранные строительные компании задавали вопрос, могут ли они принять участие в московской программе реновации жилья, и какова позиция правительства Москвы в отношении участия иностранных инвесторов в этом секторе, отметил Черемин

"Мне кажется, что наши партнеры не просто наблюдают из-за рубежа через новостные ленты за нашими серьезными программами развития столицы, но и проявляют реальный индустриальный интерес к тому, чтобы в них участвовать", - продолжил собеседник агентства. Также участников выставки интересовало сотрудничество в проектах по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе строительству транспортно-пересадочных узлов, а также налоговые льготы по локализации производства на территории Москвы, в технопарках и особых экономических зонах, сказал глава департамента.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

29 Международная выставка недвижимости MIPIM 2017 проходила с 13 по 16 марта в Канне. На выставке работали стенды Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в выставке приняли участие более 24 тысяч участников из 100 стран мира.